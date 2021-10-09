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Ekonomi

Kayseri'de çerezlik kabak çekirdeğinde rekolte ve fiyat üreticiyi sevindirdi

Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kayseri'de, yüksek rekolte ve fiyatlar bu yıl üreticiye adeta çifte mutluluk yaşattı.

Müzahim Zahid Tüzün   | 09.10.2021
Kayseri'de çerezlik kabak çekirdeğinde rekolte ve fiyat üreticiyi sevindirdi Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki tarlalarda yetiştirilen ve tüflü toprak yapısı dolayısıyla aromatik bir lezzete sahip kabak çekirdeği, kalitesiyle piyasada aranır hale geldi.

Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Öztaş, AA muhabirine, Türkiye'nin çerezlik çekirdek ihtiyacının yüzde 35'ini Kayseri'nin karşıladığını, kentteki üretimin yüzde 65'inin de Tomarza'da gerçekleştiğini söyledi.

Bu yıl ürün veriminden memnun olduklarını belirten Öztaş, şunları kaydetti:

"Geçen seneki hava şartlarından dolayı kaybettiğimiz ürün kalitesini bu yıl yakaladık. Bu sene 20-22 bin ton bandını aşmış durumdayız, hasat tamamen olmadığı halde. Bu da çiftçilerimizin biraz daha rahat nefes almasını sağladı. Bu sene yine fiyat olarak kilogramı 22 liradan başladı ama 26-27 liraya kadar çıkar. Tabii 30 lira bandını yakalar mıyız bunu da piyasanın talebi gösterecek.

Çekirdeğimiz birinci sınıf. Bölgemizde zaman zaman sulu tarımda çerçeveli ekime başlandı ama genelde biz bölgenin coğrafi yapısından dolayı kıraç ekiyoruz. Arazinin engebeli oluşu da sulamaya pek elverişli değil ama kumlu ve bimsli toprak yapısından dolayı çekirdek daha iyi besleniyor. Bunlar çekirdeğe aromatik lezzet veriyor. Çiftçinin bu yıl hem rekolte hem de fiyat olarak memnun olması gerekiyor. Geçen sene bölge olarak 12-13 bin ton rekolte, yüzde 65 ürün kaybımız vardı. Şu anda kalite ve ürün artışı olarak yüzde 90'lardayız."

"Türkiye'de bir numarayız"

Kabak çekirdeğini doğal olarak kuruttuklarını anlatan Öztaş, ürünün tamamen kuruması gerektiğini yoksa raf ömrünün kısalacağını dile getirdi.

Öztaş, çekirdeği piyasaya tüccarlar aracılığıyla sunduklarını ifade ederek, "Kalite olarak, lezzet olarak, her yönüyle kabak çekirdeğinde Türkiye'de bir numarayız. Bizim çekirdeğimiz çok kaliteli olduğu için talep de çok. Türkiye'nin her bölgesine Tomarza kabak çekirdeği ulaşıyor. Bunu da tüccarlarımız yapıyor. Kabak çekirdeğimiz Orta Doğu'ya hatta Güney Amerika'ya kadar gidiyor. Markalaşma yolunda da ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.

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