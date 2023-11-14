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Ekonomi

Kayseri'de 16,5 milyon liralık atık su arıtma tesisi işletmeye alındı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, atık suların dönüşümünü sağlamak için yapılan 16 milyon 459 bin lira ihale bedelli "İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi" hizmete sunuldu.

Ramazan Kaya  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Kayseri'de 16,5 milyon liralık atık su arıtma tesisi işletmeye alındı

Kayseri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce Sarıoğlan'da inşa edilen, ihale bedeli 16 milyon 459 bin lira olan tesis ve atık su kolektör hattı sayesinde kanalizasyon atıklarının çevreye vereceği zararın önüne geçilmesi planlanıyor.

Tesiste günlük 700 metreküp, yılda ise ortalama 255 bin 500 metreküp atık su arıtımı yapılması planlanıyor. Bu sayede çevre ve doğal yaşam, atık suların olumsuz etkilerinden korunacak, Kızılırmak Havzası'nda oluşacak kirliliğin de önüne geçilecek.

Proje kapsamında, 9 kilometre uzunluğunda kolektör hattı imalatı da tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek nesillere daha yaşanabilir ortamlar hazırlamak için ilçelere ihtiyaca uygun atık su arıtma tesisi kazandırmaya gayret ettiklerini belirtti.

Büyükkılıç, "Sarıoğlan ilçemizde de büyük fedakarlıklarla yapımı tamamlanan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi sayesinde bölgede tüm atık sular biyolojik arıtmaya tabi tutulacak, insan ve çevre sağlığı ileri düzeyde korunmuş olacak. Bölge halkımıza ve Kayseri'mize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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