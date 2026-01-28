Dolar
Ekonomi

Kastamonu'da, Avrupa coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının dikimine başlandı

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağında dikim sezonu başladı.

Hamza Sefa Yılmaz  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Kastamonu'da, Avrupa coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının dikimine başlandı Fotoğraf: Hamza Sefa Yılmaz/AA

Kastamonu

Yeni sezon dolayısıyla Çetmi köyünde Şahin Akdağ'a ait tarlada sarımsak dikimi töreni gerçekleştirildi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, burada yaptığı açıklamada, Taşköprü sarımsağının ilçenin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Yeni üretim yılının tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Taşköprü'nün simgesi haline gelen, Avrupa coğrafi işaret belgesine sahip, zengin aromasıyla bilinen beyaz altınımızı toprakla buluşturarak yeni sezonu başlatmış bulunuyoruz. İlçemize ve üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Akdağ ise 2026 yılı sarımsak dikiminin bu yıl hava koşulları nedeniyle erken başladığını belirterek, "Birçok ailenin geçim kaynağı olan beyaz altınımızı toprakla buluşturduk. Yeni sezondan umutluyuz. Yeni üretim sezonunun Taşköprü'müze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Taşköprü'de bu yıl yaklaşık 29 bin dekar alanda sarımsak üretilmesi bekleniyor.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüme Köylü, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Kendiroğlu ile üreticiler katıldı.

