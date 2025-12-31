Dolar
42.96
Euro
50.64
Altın
4,310.18
ETH/USDT
2,999.20
BTC/USDT
88,972.00
BIST 100
11,284.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kar fındıkta soğuklama sürecine katkı sağladı

Doğu Karadeniz'de son günlerde etkili olan kar, fındık üretimi açısından olumlu değerlendiriliyor.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Kar fındıkta soğuklama sürecine katkı sağladı

Trabzon

Bölgenin orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, fındıkta soğuklama sürecine katkı sağlayarak hem erken uyanmayı önlüyor hem de ürünü olası risklere karşı koruyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AA muhabirine, son günlerde etkili olan karın tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi normal şartlarda fındıkta da olumlu etki yapacağını söyledi.

Karadeniz'in fındık bölgesi olduğuna işaret eden Ergan, "Bölgemizin orta ve yüksek kesimlerinde de kar yağışı kendisini gösterdi. Normal şartlarda sahil kesimine de sirayet etmesi halinde fındığa olumlu etki yapacaktır." dedi.

"Kar yağışı dalların erken açmasını önler"

Fındıkta soğuklama döneminin söz konusu olduğunu dile getiren Ergan, bununla birlikte toprağın da kalıcı olarak suya ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

Ergan, fındık üretiminden beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kar yağışı dalların erken açmasını önler. Bu durumda fındık etkilenmez ya da az etkilenir. İklim şartlarının olumlu devam etmesi halinde fındıkta 2026 yılının verimli geçmesi muhtemel. İklim şartlarına bağlı gelişmelerle ilgili şimdiden tahminde bulunarak, mevcut piyasada spekülasyonlara sebep olmamak lazım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahçeli: Türkiye'nin güvenlik damarını tarumar edecek her müzmin hazırlığın sonu vahim olacaktır
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan yeni yıl paylaşımı
Emine Erdoğan, Gazze ve sıfır atık farkındalığını artırma faaliyetlerini 2025'te de sürdürdü

Benzer haberler

Kar fındıkta soğuklama sürecine katkı sağladı

Kar fındıkta soğuklama sürecine katkı sağladı

Doğu Karadeniz su ürünleri ihracatında hedefini büyütmek istiyor

Doğu Karadeniz'deki turizm tesisleri yılbaşını hareketli geçirecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet