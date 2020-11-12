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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tarım ve Orman Sektöründeki Hedefler ile Konulara Yönelik Çözüm Önerileri Toplantısı"nda konuşuyor
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Ekonomi

Kanatlı eti sektörünün Çin'e ihracatı 'tavuk ayağı' ile başladı

Türkiye kanatlı eti sektörüne Çin'e doğrudan ihracat kapısının açılmasıyla bu ülkeye gönderilen ilk ürün tavuk ayağı oldu.

Yusuf Şahbaz   | 12.11.2020
Kanatlı eti sektörünün Çin'e ihracatı 'tavuk ayağı' ile başladı

İzmir

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin pazarına doğrudan girmek için uzun yıllardır çalıştıklarını, buna ilişkin müjdenin geçen günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldiğini söyledi. 

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları sonucu Çin pazarının sektöre açıldığını belirten Girit, bu ülkeye ilk ihracatın Uşaklı bir firma tarafından yapıldığını bildirdi.

Girit, "İlk olarak tavuk ayağıyla Çin'e girdik. Bundan sonra hem ürün çeşidini hem de ihracatımızı artırmak istiyoruz. Çin'in çok önemli bir potansiyeli var." dedi.

Çin, Türkiye'nin tavuk ayağı üretiminin tümüne talip

Türkiye'nin kanatlı eti üretiminde dünyada ilk 10'da yer aldığını dile getiren Girit, yılda ortalama 50 bin ton tavuk ayağı ihracatı yaptıklarını ifade etti.

Dünya genelinde üretilen tavuk ayağının yüzde 95'inin Çinliler tarafından tüketildiğine dikkati çeken Girit, "Aslında biz tavuk ayağını Çin'e gönderiyorduk ama başka ülkeler aracılığıyla. Sonunda kapı direkt olarak açıldı." diye konuştu.

İhracata başlayan firmayla Türkiye kanatlı eti sektörünün değerlendirileceğini belirten Girit, firmanın gönderdiği ürünün yaklaşık 4 hafta sonra Çin'e ulaşacağını söyledi.

Gönderilen ürüne tam not verileceğine inandığını ifade eden Girit, "Aslında zaten bizim ürünlerimizi yiyorlardı ama başka markalarla. O yüzden bir sıkıntı çıkmayacaktır. Çin, Türkiye'de üretilen yaklaşık 50 bin ton tavuk ayağının hepsine talip. Tavuk ayağıyla başlayan bu süreç sonunda diğer kanatlı ürünlerini de Çin'e göndereceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.

Girit, süt ve süt ürünleri sektörü için de Çin pazarında potansiyelin çok yüksek olduğunu, her iki sektör açısından da bu ülkede kalıcı olmak istediklerini kaydetti.

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