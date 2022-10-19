Dolar
18.59
Euro
18.26
Altın
1,641.00
ETH/USDT
1,306.60
BTC/USDT
19,282.00
BIST 100
3,876.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Kamu personeline gelecek yıl 1 trilyon liraya yakın nakdi ödeme yapılacak

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yılı toplamda 952,3 milyar lira nakdi ödeme öngörülüyor.

Cüneyt Kemal Özkök   | 19.10.2022
Kamu personeline gelecek yıl 1 trilyon liraya yakın nakdi ödeme yapılacak

Ankara

AA muhabirinin 4 trilyon 470 milyar liralık 2023 yılı bütçesinden derlediği bilgilere göre,​​​​​​​ personel giderleri toplam bütçenin yüzde 21,3'sine karşılık geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için ayrılan 297,4 milyar lira ile bütçeden aslan payını alırken, Sağlık Bakanlığı personeline 137,4 milyar lira ödeme yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı 88 milyar lirayla 3. sırada bulunurken Emniyet Genel Müdürlüğüne 81,1 milyar lira kaynak ayrıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışanlarına 3,5 milyar lira, Cumhurbaşkanlığının 940 milyon lira, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının da 127 milyon lira ödeme yapması planlanıyor.

Özel bütçeli idareler

Özel bütçeli kurumlar gelecek yıl personeline 116,4 milyar lira ödeme öngörürken buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları 86,3 milyar lirayı personeline verecek. Özel bütçeli kurumlardan bu kalemde en çok ödemeyi ise Karayolları Genel Müdürlüğü 7,5 milyar lirayla gerçekleştirecek. Devlet Su İşleri de 6,5 milyar lira ödeme yapacak.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarının 3 milyar 94 milyon lira personel ödemesi yapması planlanırken bu kategoride 650 milyon lira ile Bankacılık Düzenleme ve Deneteme Kurumu, ardından 620,5 milyon lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilk 2 sırayı alıyor.

En az personel ödemesi yapılması öngörülen iki kurum ise 72,9 milyon lira ile Milli Güvenlik Sekreterliği, 62,5 milyon lirayla İklim Değişikliği Başkanlığı oldu.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden sosyal güvenlik primleriyle birlikte personel giderleri için toplam 1 trilyon 102,7 milyar lira ayrıldı.

Mal ve hizmet giderleri 318,7 milyar, cari transferler 1 trilyon 682 milyar, sermaye giderleri 315,8 milyar, sermaye transferleri 37,3 milyar, borç verme giderleri 359,2 milyar, yedek ödenekler 88,2 milyar, faiz giderleri 565,6 milyar lira olarak öngörüldü.

2023 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri (bin lira):

KURUMLAR

PERSONEL GİDERLERİ

SOS. GÜV. DEVLET PRİMİ GİDERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

3.547.645

453.073

CUMHURBAŞKANLIĞI

940.334

108.386

ANAYASA MAHKEMESİ

126.925

16.171

YARGITAY

701.845

100.566

DANIŞTAY

499.605

66.040

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

224.010

28.850

SAYIŞTAY

897.864

123.482

ADALET BAKANLIĞI

41.696.227

6.227.157

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

88.005.947

13.367.434

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

16.883.374

4.126.326

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

7.132.718

483.241

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

6.166.701

919.022

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

297.420.913

45.175.633

SAĞLIK BAKANLIĞI

137.405.164

21.520.972

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

913.879

175.985

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

11.282.243

2.233.573

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

334.589

53.828

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

3.782.573

655.091

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

1.005.290

161.803

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

4.257.365

756.980

TİCARET BAKANLIĞI

4.592.150

651.076

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

632.807

112.977

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

16.650.055

2.973.652

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

72.919

11.255

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI

3.984.486

405.098

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

54.165.943

6.443.445

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

2.241.777

323.685

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

81.135.602

15.177.140

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

28.779.364

5.032.757

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

1.520.040

251.861

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

8.598.581

1.440.000

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.326.297

533.688

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

539.590

125.888

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

2.109.980

428.585

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

129.091

16.997

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI

199.408

37.087

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

264.607

32.549

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

402.000

75.486

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

237.387

33.864

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

928.299

122.323

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI

67.450

10.713

GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR (I SAYILI CETVEL)

832.803.044

130.993.739

ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR (II SAYILI CETVEL)

116.409.978

18.934.634

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (III SAYILI CETVEL)

3.094.816

463.789

I+II+III SAYILI CETVELE TABİ KURUMLAR TOPLAMI

952.307.838

150.392.162

ÖZEL BÜTÇELERE VE DDK'LARA HAZİNE YARDIMI

0

0

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR

0

0

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI

952.307.838

150.392.162

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın SAS timlerince etkisiz hale getirildi
Bakan Karaismailoğlu: Assos ve Troya tünellerini 1 haftada 53 bin araç kullandı
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 44'lerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 19'uncu yılında Aliya İzetbegoviç'i andı
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü

Benzer haberler

Kamu personeline gelecek yıl 1 trilyon liraya yakın nakdi ödeme yapılacak

Kamu personeline gelecek yıl 1 trilyon liraya yakın nakdi ödeme yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet