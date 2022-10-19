Kamu personeline gelecek yıl 1 trilyon liraya yakın nakdi ödeme yapılacak
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yılı toplamda 952,3 milyar lira nakdi ödeme öngörülüyor.
Ankara
AA muhabirinin 4 trilyon 470 milyar liralık 2023 yılı bütçesinden derlediği bilgilere göre, personel giderleri toplam bütçenin yüzde 21,3'sine karşılık geliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için ayrılan 297,4 milyar lira ile bütçeden aslan payını alırken, Sağlık Bakanlığı personeline 137,4 milyar lira ödeme yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı 88 milyar lirayla 3. sırada bulunurken Emniyet Genel Müdürlüğüne 81,1 milyar lira kaynak ayrıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışanlarına 3,5 milyar lira, Cumhurbaşkanlığının 940 milyon lira, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının da 127 milyon lira ödeme yapması planlanıyor.
Özel bütçeli idareler
Özel bütçeli kurumlar gelecek yıl personeline 116,4 milyar lira ödeme öngörürken buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları 86,3 milyar lirayı personeline verecek. Özel bütçeli kurumlardan bu kalemde en çok ödemeyi ise Karayolları Genel Müdürlüğü 7,5 milyar lirayla gerçekleştirecek. Devlet Su İşleri de 6,5 milyar lira ödeme yapacak.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarının 3 milyar 94 milyon lira personel ödemesi yapması planlanırken bu kategoride 650 milyon lira ile Bankacılık Düzenleme ve Deneteme Kurumu, ardından 620,5 milyon lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilk 2 sırayı alıyor.
En az personel ödemesi yapılması öngörülen iki kurum ise 72,9 milyon lira ile Milli Güvenlik Sekreterliği, 62,5 milyon lirayla İklim Değişikliği Başkanlığı oldu.
Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden sosyal güvenlik primleriyle birlikte personel giderleri için toplam 1 trilyon 102,7 milyar lira ayrıldı.
Mal ve hizmet giderleri 318,7 milyar, cari transferler 1 trilyon 682 milyar, sermaye giderleri 315,8 milyar, sermaye transferleri 37,3 milyar, borç verme giderleri 359,2 milyar, yedek ödenekler 88,2 milyar, faiz giderleri 565,6 milyar lira olarak öngörüldü.
2023 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri (bin lira):
KURUMLAR
PERSONEL GİDERLERİ
SOS. GÜV. DEVLET PRİMİ GİDERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
3.547.645
453.073
CUMHURBAŞKANLIĞI
940.334
108.386
ANAYASA MAHKEMESİ
126.925
16.171
YARGITAY
701.845
100.566
DANIŞTAY
499.605
66.040
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
224.010
28.850
SAYIŞTAY
897.864
123.482
ADALET BAKANLIĞI
41.696.227
6.227.157
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
88.005.947
13.367.434
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
16.883.374
4.126.326
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
7.132.718
483.241
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
6.166.701
919.022
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
297.420.913
45.175.633
SAĞLIK BAKANLIĞI
137.405.164
21.520.972
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
913.879
175.985
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
11.282.243
2.233.573
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
334.589
53.828
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
3.782.573
655.091
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
1.005.290
161.803
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
4.257.365
756.980
TİCARET BAKANLIĞI
4.592.150
651.076
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
632.807
112.977
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
16.650.055
2.973.652
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ
72.919
11.255
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI
3.984.486
405.098
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
54.165.943
6.443.445
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
2.241.777
323.685
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
81.135.602
15.177.140
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
28.779.364
5.032.757
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
1.520.040
251.861
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
8.598.581
1.440.000
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2.326.297
533.688
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
539.590
125.888
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI
2.109.980
428.585
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
129.091
16.997
DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI
199.408
37.087
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
264.607
32.549
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI
402.000
75.486
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
237.387
33.864
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
928.299
122.323
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI
67.450
10.713
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR (I SAYILI CETVEL)
832.803.044
130.993.739
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR (II SAYILI CETVEL)
116.409.978
18.934.634
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (III SAYILI CETVEL)
3.094.816
463.789
I+II+III SAYILI CETVELE TABİ KURUMLAR TOPLAMI
952.307.838
150.392.162
ÖZEL BÜTÇELERE VE DDK'LARA HAZİNE YARDIMI
0
0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
0
0
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI
952.307.838
150.392.162