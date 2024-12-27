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Ekonomi

Kamu konutlarının 2025 yılı aylık kira bedelleri belirlendi

Kamu konutlarının 2025 yılı aylık kira bedelleri kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekaresi 8,15 lira, kalorifersiz konutlarda metrekaresi 12,74 lira, kaloriferli konutlarda metrekaresi 16,71 lira olarak belirlendi.

Fatma Sevinç Çetin  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Kamu konutlarının 2025 yılı aylık kira bedelleri belirlendi

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2025 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekaresi 8,15 lira, kalorifersiz konutlarda metrekaresi 12,74 lira, kaloriferli konutlarda metrekaresi 16,71 lira kira bedeli alınacak.

Bu kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan alınacak ilave kira bedeli metrekaresi 1,96 lira olarak belirlendi.

Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olacak.

Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan, bu tebliğdeki kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 3,71 lira, su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 3,22 lira, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 6,92 lira, konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde metrekaresi 1,73 lira ilave kira bedeli alınacak.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 6,68 lira yakıt bedeli tahsil edilecek.

Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda, yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilecek. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilecek.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 78 kuruş tahsil edilecek.

Tebliğ, 15 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

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