Dolar
38.06
Euro
42.95
Altın
3,233.83
ETH/USDT
1,569.40
BTC/USDT
82,700.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kamu İhale Kurumu ile TOBBUYUM arasında işbirliği protokolü

Kamu İhale Kurumu (KİK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) arasında kamu ihale mevzuatı ve sözleşme uygulamaları eğitimi gerçekleştirmek üzere işbirliği protokolü imzalandı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Kamu İhale Kurumu ile TOBBUYUM arasında işbirliği protokolü

Ankara

KİK'ten yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasındaki protokole, TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek ve KİK Başkanı Hamdi Güleç imza attı.

Protokole göre, KİK ve TOBBUYUM kamu ihale mevzuatı ve sözleşme uygulamaları eğitimi gerçekleştirmek üzere işbirliği yapacak.

Çiçek burada yaptığı değerlendirmede, TOBB'un girişimleriyle iş dünyasının ve vatandaşların uyuşmazlıklarının çözüme ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla merkezin kurulduğunu bildirdi.

Türkiye'de arabuluculuk kurumunun gelişmesi ve yargı yükünün hafifletilmesi gerektiğini aktaran Çiçek, bu doğrultuda çalışmaların sürdürüldüğünü, KİK ile yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilecek işbirliğinin kamuya ve özel sektöre katkıda bulunacağını ifade etti.

Güleç de Türkiye'de kamu alım süreçlerini düzenlemek, denetlemek ve şeffaf bir ihale sistemi oluşturmak amacıyla kurulduklarını anımsatarak, bu kapsamda birçok ihale iş ve işleminin elektronik ortama taşındığını ve güncel yeniliklerin de takip edilerek gerekli adımların atıldığını bildirdi.

KİK'in kuruluşundan itibaren kamu ihale hukuku ve uygulamaları alanında Türkiye'de önemli mesafeler kat edildiğine işaret eden Güleç, kamu ihale mevzuatı ve uygulamaları eğitimlerinin yaygınlaştırılmasıyla kamu ihale süreçlerinin daha etkin yürütülmesinin sağlanacağını, bu sayede kamu kaynaklarının daha verimli kullanılacağını aktardı.

Güleç, protokol kapsamında gerçekleştirilecek işbirliği faaliyetlerinin hem ülke hem de kamu ve özel sektör için faydalı sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tazminat davası
Ekrem İmamoğlu'nun "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yargılanmasına devam edildi
Maldivler Dışişleri Bakanı Halil: Ülkeler diplomatik kanalları doğru kullanabilirse farklılıklar minimize edilebilir
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 1 kişi daha yakalandı
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında "Afrika Boynuzu: Riskler ve Fırsatlar" paneli düzenlendi

Benzer haberler

Kamu İhale Kurumu ile TOBBUYUM arasında işbirliği protokolü

Kamu İhale Kurumu ile TOBBUYUM arasında işbirliği protokolü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet