Kamu İhale Kurumu ile TOBBUYUM arasında işbirliği protokolü
Kamu İhale Kurumu (KİK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) arasında kamu ihale mevzuatı ve sözleşme uygulamaları eğitimi gerçekleştirmek üzere işbirliği protokolü imzalandı.
Ankara
KİK'ten yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasındaki protokole, TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek ve KİK Başkanı Hamdi Güleç imza attı.
Protokole göre, KİK ve TOBBUYUM kamu ihale mevzuatı ve sözleşme uygulamaları eğitimi gerçekleştirmek üzere işbirliği yapacak.
Çiçek burada yaptığı değerlendirmede, TOBB'un girişimleriyle iş dünyasının ve vatandaşların uyuşmazlıklarının çözüme ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla merkezin kurulduğunu bildirdi.
Türkiye'de arabuluculuk kurumunun gelişmesi ve yargı yükünün hafifletilmesi gerektiğini aktaran Çiçek, bu doğrultuda çalışmaların sürdürüldüğünü, KİK ile yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilecek işbirliğinin kamuya ve özel sektöre katkıda bulunacağını ifade etti.
Güleç de Türkiye'de kamu alım süreçlerini düzenlemek, denetlemek ve şeffaf bir ihale sistemi oluşturmak amacıyla kurulduklarını anımsatarak, bu kapsamda birçok ihale iş ve işleminin elektronik ortama taşındığını ve güncel yeniliklerin de takip edilerek gerekli adımların atıldığını bildirdi.
KİK'in kuruluşundan itibaren kamu ihale hukuku ve uygulamaları alanında Türkiye'de önemli mesafeler kat edildiğine işaret eden Güleç, kamu ihale mevzuatı ve uygulamaları eğitimlerinin yaygınlaştırılmasıyla kamu ihale süreçlerinin daha etkin yürütülmesinin sağlanacağını, bu sayede kamu kaynaklarının daha verimli kullanılacağını aktardı.
Güleç, protokol kapsamında gerçekleştirilecek işbirliği faaliyetlerinin hem ülke hem de kamu ve özel sektör için faydalı sonuçlar doğuracağını kaydetti.