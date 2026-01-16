Dolar
43.28
Euro
50.29
Altın
4,614.42
ETH/USDT
3,301.70
BTC/USDT
95,351.00
BIST 100
12,567.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbol A takımı forma sırt sponsorluğuna ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor.
logo
Ekonomi

Kahramanmaraş'ın ihracatı 2025'te 1 milyar 280 milyon dolara yükseldi

Kahramanmaraş'ın 2025 yılı ihracatı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 13 artarak 1 milyar 280 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İzzet Mazı  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Kahramanmaraş'ın ihracatı 2025'te 1 milyar 280 milyon dolara yükseldi

Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetin ardından zarar gören tesislerini yeniden ayağa kaldıran iş insanları her geçen gün ihracatını artırıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AA muhabirinin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024'te 1 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, geçen yıl 1 milyar 280 milyon dolara yükseldi.

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından toparlanma süreciyle birlikte 5 olan OSB sayısını 7'ye çıkardıklarını söyledi.

Kentten 2025'te 132 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 20'nci sırada yer aldıklarını, dış satımını en fazla artıran altıncı il olduklarını dile getiren Buluntu, şöyle konuştu:

"Bizim 2022 yılı ihracat rakamımız 1,4 milyar dolar seviyesindeydi. 2025 yılı ihracatımız 1 milyar 280 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şehrimizin sektörel bazda en güçlü alanlarına baktığımız zaman tekstil ve hammaddeleri ihracatımız geçen yıla göre yüzde 15 artarak 784 milyon dolar seviyesinde olmuş, Türkiye'de de bu konuda dördüncü sıradayız. Yine demir ve demir dışı metaller yani metal mutfak eşyaları ihracatımız geçen yıla göre yüzde 4 artmış, 187 milyon dolar seviyesinde. Kağıt ihracatı 113 milyon dolar seviyesinde."

Kentten en fazla ihracatın İtalya, Mısır, Fas, Portekiz ve Almanya'ya gerçekleştirildiği bilgisini veren Buluntu, ülkeler bazında ise Çin'e olan ihracatın yüzde 334, Suriye'ye yüzde 200, Ürdün'e yüzde 159 oranında arttığını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Ankara Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yarıyıl tatili mesajı
Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ın ihracatı 2025'te 1 milyar 280 milyon dolara yükseldi

Kahramanmaraş'ın ihracatı 2025'te 1 milyar 280 milyon dolara yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet