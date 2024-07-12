Kahramanmaraş TUSAŞ'ta üretiliyor yurt içi ve dışındaki firmalarda değerlendiriliyor
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Kahramanmaraş'taki havacılık yapısalları fabrikasının depremde zarar görmüş kentlerdeki tamamlanan ilk yatırımlardan birisi olduğunu bildirdi.
Kahramanmaraş
Fabrikada incelemede bulunmak üzere Türkoğlu ilçesine gelen Vardan ve beraberindeki heyet, Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan tarafından karşılandı. Daha sonra tesise geçen Vardan ve beraberindeki heyet, süreçle ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Vardan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş'a bir tesis kurmak için girişimde bulunduklarını, bölge halkının çok hızlı reaksiyon gösterip yatırımı sahiplendiğini söyledi.
Söz konusu tesiste üretilen ürünlerin sadece TUSAŞ bünyesinde değil yurt içi ve dışındaki firmalarda da kullanıldığını ifade etti.
Başta Valilik olmak üzere, milletvekilleri, Kaymakamlık, Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası (KMTSO) ve Ticaret Borsasının da gayretleri ile tesisin faaliyete geçirilebildiğini anlatan Vardan, "Bu tesis, depremin ardından depremden zarar gören bölgelerde yapılan ilk tesis oldu. Bu bir başlangıç, biz bu tesisle birlikte yeni bir sektörün oluşması gayreti içine girdik. Rafet Bozdoğan (bir önceki yönetim kurulu başkanı) başkanımız bu işle ilgili inanılmaz bir gayret sarf etti. Tesis kuruldu ve üretim yapmaya başladı. Buradaki yapılan parçalarımız sadece TUSAŞ'ın direkt kendisine değil dolaylı olarak oradan yurt dışına Boing ve Airbus'a doğru gidecek yol aldı." diye konuştu.
Üretim konusunda önemli ölçüde yol katettiklerini ancak bununla yetinmeyeceklerini vurgulayan Vardan, ilk etapta mevcut tesisin yeni tezgahlarla beraber büyütüleceğini sonrasında ise Kahramanmaraşlı sanayiciler ile birlikte kurdukları ve daha da genişletecekleri ortaklık yapısıyla başka tesisler oluşturacaklarını dile getirdi.
Vardan, havacılık ve uzay sanayisini geliştirmenin gayreti içerisinde olmaya devam edeceklerini belirterek, yapılan yatırımlarla bölgede hem iskan hem de istihdam oluşturulduğuna dikkati çekti.
"Kahramanmaraş'ta güzel gelişmeler yaşanacak"
Vardan, TUSAŞ ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ortaklığında kurulan Kahramanmaraş Uzay ve Havacılık Anonim Şirketi istişare toplantısında yaptığı konuşmada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrası bölge insanlarına yeni meslekler kazandırmak adına yola çıktıklarını söyledi.
Bölge insanının çıktıkları yolda kendilerini biran olsun yalnız bırakmadığını anlatan Vardan, şunları kaydetti:
"Sanayici ve ticaret erbabı arkadaşlarımız, tesislerimize ve düşüncelerimize oldukça hızlı ve olumlu cevap verdiler. Bugün neyi konuşuyoruz? Bugün ortak şirketlerin oluşumunu, Kahramanmaraş'ta havacılık ve uzay sektörünün gelişimini konuşuyoruz. Yıllardır tekstil, çelik eşya ve tarım ürünleriyle anılan Kahramanmaraş'a yeni bir sektör kazandırma çabasındayız. Allah nasip ederse, iş dünyasının kıymetli temsilcileriyle birlikte kuracağımız tesislerle yeni iş alanları oluşturacağız ve Kahramanmaraş'a hizmet edeceğiz. Onların da gayretiyle bu sektör burada yeşerecek. Kahramanmaraş'ta güzel gelişmeler yaşanacak. Nasıl ki TUSAŞ olarak çevremizde bir ekosistem oluşturduysak, benzer bir ekosistemi Kahramanmaraş'ta da görmeyi umut ediyoruz. Ülkemiz bu sektörde çok kısa bir sürede büyük ilerleme kaydetti ve önümüzdeki beş ila on yıl içinde Kahramanmaraş'ta inanılmaz bir gelişme göreceğimizi düşünüyorum."
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu da KMTSO ve TUSAŞ ortaklığında kurulan Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ şirketiyle ilgili teknik görüşmeleri tamamladıklarını söyledi.
Yeni kurulacak şirketin yer seçimi başta olmak üzere birçok teknik konu özelinde istişarelerde bulunduklarını aktaran Buluntu, inşaat faaliyetlerinin bir an önce başlaması için gerekli adımları da görüştüklerini belirterek, "Kahramanmaraş, uzay ve havacılık alanında önemli bir aşama kaydediyor. Önümüzdeki hafta Ankara'da bir toplantı daha yapacağız ve gerekli görüşmeleri hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Şirketin aktif hale gelmesi için önümüzdeki günlerde bu sürecin tamamlanmasını umuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi de TUSAŞ'ın uçak parçası üretim tesisinin açılış günü olan 22 Şubat'ın Kahramanmaraş için bir milat olduğuna inandığını kaydetti.
Faaliyete geçirilen tesisin ihtiyacı olan nitelikli ve personellerin yetiştirilmesine yönelik kentteki üniversitelerle temas halinde olduklarını aktaran Kirişci, Kahramanmaraş'ın sadece dondurmasıyla biberiyle değil, ürettiği teknolojik ürünlerle de dünyada tanınan bir şehir olacağını vurguladı.
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