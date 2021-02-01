İTO verilerine göre İstanbul'da ocakta perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı
İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı.
İstanbul
İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı.
İstanbul'da ocakta geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlar yüzde 15,05, toptan fiyatlar yüzde 17,75 arttı.
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