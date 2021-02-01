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Ekonomi

İTO verilerine göre İstanbul'da ocakta perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı.

Murat Birinci   | 01.02.2021
İTO verilerine göre İstanbul'da ocakta perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı

İstanbul

İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı.

İstanbul'da ocakta geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlar yüzde 15,05, toptan fiyatlar yüzde 17,75 arttı.

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