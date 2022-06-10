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Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç: Açıklanan tedbirler, finansal istikrarın güçlendirilmesine önemli katkı verecek

İTO Başkanı Avdagiç, ekonomi politikasına yönelik açıklanan tedbirlerin, enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın güçlendirilmesine önemli katkı vereceğini belirterek, "Bu kararların yatırımda yeni fırsat pencereleri açacağına inanıyoruz." dedi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 10.06.2022
İTO Başkanı Avdagiç: Açıklanan tedbirler, finansal istikrarın güçlendirilmesine önemli katkı verecek

İstanbul

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi politikasına yönelik açıklanan tedbirlerin, enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın güçlendirilmesine önemli katkı vereceğini kaydetti.

Ekonominin tüm kurumlarının eş güdüm halinde aldığı piyasayı güçlendirecek bu kararların olumlu sonuçları olacağını öngördüklerini belirten Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 15 Haziran'da başlatacağını duyurduğu, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES), gittikçe daha da önemli olan TL tasarrufların iyi bir getiri ile teşvik edilmesine ve yatırıma, işe dönüşmesine katkı vereceği inancındayız. İTO kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesinin daima savunucusu oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) selektif yaklaşımı, refahımız için çok önemli. Bu kararların yatırımda yeni fırsat pencereleri açacağına inanıyoruz. Alınan sıkılaşma tedbirleri de enflasyonun gerilemesi için gereklidir."

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