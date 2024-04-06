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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'ndan dün 1512 uçuşla 222 bin yolcu seyahat etti

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil öncesinde İstanbul Havalimanı'ndan dün 1512 uçuşla 222 bin 72 yolcu seyahat etti.

Kenan Irtak  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
İstanbul Havalimanı'ndan dün 1512 uçuşla 222 bin yolcu seyahat etti

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda başlayan yoğunluk bugün de devam ederken, artan uçuş ve yolcu trafiğine karşı gerekli önlemler alındı.

Bu tatilde en çok tercih edilen havalimanı olması beklenen İstanbul Havalimanı'ndan dün 1512 uçuş gerçekleştirildi. Havalimanı, dün 222 bin 72 yolcuya da ev sahipliği yaptı.

Havalimanından bugün de 1448 uçuşla 231 bin 38 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Yolcu sayısının 9 Nisan Salı günü 1416 uçuşla 278 bin 688'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

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