İstanbul Havalimanı 25-31 Mart tarihlerinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma başarısı gösterdi
İstanbul Havalimanı, 25-31 Mart tarihlerinde günlük ortalama 1328 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.
İstanbul
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 25-31 Mart dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.
Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1328 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı günlük 1285 uçuşla Londra Heathrow, 1276 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1192 uçuşla Frankfurt ve 1191 uçuşla da Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.