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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da, 9 günlük bayram tatili trafik verilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşuyor
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Ekonomi

İŞKUR üç ayda 315 bin 721 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un bu yılın ocak-mart döneminde toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
İŞKUR üç ayda 315 bin 721 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Ankara

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla istihdamı destekleyici uygulamalara devam ettiklerini belirtti.

Işıkhan, "Ocak-mart döneminde toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 765 bin 930 bireysel görüşme ve 188 bin 823 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 532 bin 192 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında "İŞKUR'da iş var" sloganını kullanan Işıkhan, "Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdamımızın korunarak artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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