Ekonomi

İpsala pirincinin güvenilirliği AB coğrafi işaret tesciliyle kanıtlandı

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala pirincinin güvenilirliğinin Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciliyle kanıtlandığını söyledi.

Doğukan Vurgun  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
İpsala pirincinin güvenilirliği AB coğrafi işaret tesciliyle kanıtlandı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Sevgili, AA muhabirine İpsala pirincinin, Türkiye'de AB coğrafi işaret tescili alan 42 üründen biri olduğunu söyledi.

Trakya Bölgesi'nden ilk defa bir ürünün AB tescili aldığını belirten Sevgili, "İpsala Yunanistan’ın dibinde, sınır kapımız var. İhracatımız gerçekleşiyor. Bu tescil, artık İpsala Sınır Kapımızdan Avrupa’ya daha fazla ihracat yapacağımız anlamına geliyor. Artık Avrupalılar İpsala pirincinin AB denetiminden geçmiş sağlıklı bir ürün olduğunu, güvenilir bir ürün olduğunu bilecek. Yani biz artık kendimizi ifade etmeden, 'AB’den tescilimiz var' dememiz yeterli olacak." diye konuştu.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da İpsala'nın isminin dünyada duyurulacağını dile getirdi.

"İpsala pirinci, dünyada bir inci" sloganıyla yola çıktıklarını aktaran Kerman, "İpsala pirincinin dünyada tanıtılması için yaptığımız çalışmalar artık yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Artık pirinci ismiyle, adıyla dünyada tanıtacağız. İpsala adıyla satılacak olan bu pirincimizin Avrupa Birliği’ndeki tüm ülkelerde satışının yapılacağından bizler de çok mutluyuz." dedi.

İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ise İpsala pirincinin tanınırlığının artacağını kaydetti.

İpsala pirinci, geçtiğimiz hafta Bursa kestane şekeriyle birlikte AB'den coğrafi işaret tescili almıştı.

