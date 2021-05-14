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Ekonomi

İnternetten alışverişte tüketiciler 'mobil uygulamaları' tercih etti

İnternetten alışverişte geçen yıl tüketicilerin yüzde 84'ü mobil cihazları, yüzde 16'sı bilgisayarları kullanırken, mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde alışveriş marka veya pazar yeri uygulamalarının payı yüzde 82,3'e ulaştı.

Merve Özlem Çakır   | 14.05.2021
İnternetten alışverişte tüketiciler 'mobil uygulamaları' tercih etti

Ankara

Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin etkisiyle alışveriş yöntemlerinde ciddi dönüşüm yaşandı, özellikle e-ticaret uygulamalarına ilgi ve çevrim içi alışveriş arttı.

AA muhabirinin Rekabet Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, salgın döneminde zaman kaybı ve mekan kısıtı olmaksızın çevrim içi ortamda alışveriş yapma imkanı ön plana çıkarken, tüketiciler bu kapsamda en hızlı işlem yapabildikleri araçlara yöneldiler.

İnternetten alışverişte geçen yıl tüketicilerin yüzde 84'ü mobil cihazları, yüzde 16'sı ise bilgisayarları tercih etti.

Mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde tüketicilerin yüzde 79,6'sı mobil uygulamayı, yüzde 20,4’ü ise internet tarayıcısını kullandı. Söz konusu cihazlar kanalıyla tamamlanan alışverişlerde uygulamanın payı, 2019 yılı için yüzde 56,4 iken 2020 yılı için yüzde 82,3 oldu.

Bu yüksek artış, Kovid-19 salgını sürecinde tüketicilerin çevrim içi alışveriş yapma eğiliminin arttığını ve kullanım kolaylığı sunan mobil uygulamaların daha sık kullanılmaya başlandığını ortaya koydu.

Mobil cihaz ve uygulama kullanımına ilişkin bu eğilim, 18-24 yaş aralığındaki tüketicilerde en yüksek seviyeye ulaşırken, 45 ve üzeri yaş grubunda en düşük seviyeye indi.

Tüketiciler ürün araştırması için markayı değil e-pazar yerlerini tercih ediyor

Mobil uygulamaların akıllı cep telefonları ve tabletlere indirilme ihtiyacı, tüketicilerin ve satıcıların farklı ürün kategorilerinde birçok marka ve satıcıyı bir arada bulunduran e-pazar yeri uygulamalarını tercih etme ihtimallerini güçlendiren bir etken olarak ön plana çıkıyor.

Buna bağlı olarak, tüketicilerin mobil cihazlarda yüklü olan e-pazar yeri uygulamalarına yöneleceği öngörülürken, bu durum, "ürün/marka çeşitliliği" ve "zaman tasarrufu"na dikkat eden tüketiciler bakımından önem taşıyor.

Söz konusu tercihler incelendiğinde, tüketicilerin yarısının, ürünü araştırmaya e-pazar yerlerinden başladığını ve markanın internet sitesinin, ilgili sıralamada oldukça geride kaldığını gösteriyor. Tüketicilerin yüzde 76,6’sı satın alma aşamasında e-pazar yerleri kanalını, yüzde 14,6'sı marka/firma internet sitesini, yüzde 8,8'i ise sosyal medya kanallarını kullanıyor.

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