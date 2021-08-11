Euro
10.12
Dolar
8.64
BIST 100
1,425.12
Altın
1,735.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRONE - Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü. -VTR-
logo
Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 arttı

İnşaat maliyet endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,89, yıllık bazda yüzde 42,48 artış kaydetti.

Mustafa Çalkaya   | 11.08.2021
İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endeks haziranda aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,23 artarken işçilik endeksi yüzde 0,40 düştü. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 53,7, işçilik endeksi yüzde 19,88 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,85, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,49 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,15 artarken işçilik endeksi yüzde 0,29 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,90, işçilik endeksi yüzde 20,08 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 3,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,49 çıkarken işçilik endeksi yüzde 0,81 azaldı.

Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre 53,06, işçilik endeksi yüzde 19,15 artış gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyon 146 bini geçti
Aşı olmayıp Kovid-19'a yakalananlar hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı
İran'da muharrem ayı etkinliklerinin Kovid-19'u daha tehlikeli hale getirmesinden endişe ediliyor
Güney Kore'de, Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Koronavirüs varyantları güncel PCR testlerinden kaçamıyor

Benzer haberler

İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 arttı

İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 arttı

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri haziranda yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı haziranda 1036 yatırım teşvik belgesi verdi

İstanbul son 16 ayın en fazla turistini haziranda ağırladı

İstanbul son 16 ayın en fazla turistini haziranda ağırladı
Türkiye'nin ihracatı haziranda yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar oldu

Türkiye'nin ihracatı haziranda yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar oldu
Türkiye'nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar doları geçti

Türkiye'nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar doları geçti