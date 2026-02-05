Dolar
Ekonomi

İngiltere ve ABD'den kritik minerallerde mutabakat zaptı

İngiltere ve ABD, kritik minerallerin tedarik zincirlerinin güvenliğini sağlamak ve yatırımları teşvik etmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Nuran Erkul Kaya  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
İngiltere ve ABD'den kritik minerallerde mutabakat zaptı

Londra

İngiltere Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, söz konusu anlaşma Washington'da imzalandı.

Bu anlaşmanın İngiltere'deki işletmelere destek sağlaması beklenirken, iki ülke kritik minerallerin tedarikini güvence altına almayı amaçlıyor.

İngiltere ve ABD'nin kritik mineraller alanında daha yakın işbirliği yapması, madencilik ve işleme gibi alanlarda daha fazla özel sektör yatırımı yapılmasına olanak sağlaması hedeflenen anlaşmanın, her iki ülkede otomotiv, savunma ve temiz enerji gibi önemli sektörlerde ihtiyaç duyulan kritik minerallerin sağlanmasına yardımcı olması bekleniyor.

ABD ile imzalanan bu mutabakat zaptı, İngiltere'nin geçen yıl kasımda açıkladığı Kritik Mineraller Stratejisi'nin bir parçası olarak görülüyor. İngiltere bu kapsamda 2035'e kadar herhangi bir kritik mineral ihtiyacının yüzde 60'ından fazlasının tek bir ülkeden ithal edilmemesini sağlayacak bir strateji izliyor.

