Ekonomi

İngiltere, Suriye'ye yatırım yapmak isteyen şirket ve bankalar için kurallar kılavuzu yayımladı

İngiltere, iş dünyasının büyüyen ilgisi nedeniyle Suriye'ye yatırım yapmayı düşünen şirketler ve bankalar için kurallar kılavuzu yayımladı.

Nuran Erkul Kaya  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
İngiltere, Suriye'ye yatırım yapmak isteyen şirket ve bankalar için kurallar kılavuzu yayımladı

Londra

İngiliz hükümetinin Suriye'de iş yapmak isteyen işletmeler ve diğer kuruluşlar için mevcut yasaklar, tanımlamalar ve lisanslara ilişkin yayımladığı kılavuzda, Suriye'deki ticari fırsatlara dikkat çekilirken burada yatırım ve ticaret yapan, faaliyet gösteren şirketlerin ve bu faaliyetlerin İngiltere mevzuatına uygun olması gerektiği belirtildi.

Nihai varış noktası Suriye olan işletmelerin desteklendiği belirtilen kılavuzda, İngiltere'deki şirketlerin de Suriye'ye yatırım konusunda ilgisinin giderek arttığı kaydedildi.

Kılavuzda, bu şirketlerin yaptırım kuralları, ihracat kontrolleri ve kara para aklamayla mücadele kurallarına uyulmasının önemli olduğu vurgulanırken, yatırımlar için lisans kuralları hakkında bilgi verildi.

Yolsuzluk ve yaptırımlardan kaçınma gibi yüksek riskler konusunda uyarıda bulunulan kılavuzda, risklere rağmen Suriye'nin iş yapmak için yüksek potansiyeli olduğu kaydedildi.

İngiltere, nisanda enerji, ulaştırma ve finans olmak üzere Suriye'ye yönelik sektörel yaptırımları kaldırmıştı.

