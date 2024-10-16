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Ekonomi

İngiltere Merkez Bankasının kasımda faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler güçlendi

İngiltere'de yıllık enflasyonun eylülde hedef seviye olan yüzde 2'nin altına gerilemesinin ardından İngiltere Merkez Bankasının (BoE) kasımda 25 baz puan faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentiler güçlendi.

Nuran Erkul Kaya  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
İngiltere Merkez Bankasının kasımda faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler güçlendi

Londra

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) bugün açıkladığı verilere göre, ülkede yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,7 ile yaklaşık 3,5 yılın ardından ilk kez hedeflenen yüzde 2 seviyesinin altında gerçekleşti. Beklenti, enflasyonun eylülde yüzde 1,9 olacağı yönündeydi. İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta ise 2,2 olarak ölçülmüştü.

Böylece, yıllık enflasyon Nisan 2021'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 3,2 oldu. Çekirdek enflasyon ağustosta yüzde 3,6 olarak açıklanmıştı. BoE'nin para politikası kararları açısından yakından takip ettiği hizmet sektörü enflasyonu ise eylülde yıllık bazda yüzde 4,9 oldu. Hizmet sektörü enflasyonu ağustosta yüzde 5,6 ölçülmüştü.

Beklentilerin üzerinde gerileyen enflasyonla, BoE'nin politika faizinde kasımda 25 baz puan indirime gidebileceğine yönelik beklentiler de güç kazandı. BoE, ağustosta politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürmüştü. Böylece Banka, Mart 2020'den beri de ilk kez politika faizini indirmişti. BoE, eylülde ise politika faizini yüzde 5'te sabit tutmuştu.

Hizmet enflasyonunda düşüşün süreceği öngörülüyor

ING Think Gelişmiş Piyasalar Ekonomisti James Smith, enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesinde, hizmet enflasyonundaki düşüşün devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

BoE'nin hizmet enflasyonunun yıl sonunda yüzde 5,3 olmasını beklediğini anımsatan Smith, "Biz ise bu oranın yüzde 4,5 seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Manşet ücret artışı nispeten yapışkan kalmaya devam etse bile, şirketlerin fiyatları daha az agresif şekilde artırdığını görüyoruz. Eğer haklıysak, BoE'nin kasımdan sonra faiz indirim hızını artırdığını görebiliriz. Kasımda 25 baz puanlık indirimin ardından, aralıkta faiz düşüşü sürebilir ve BoE gelecek yaz faizde yüzde 3,25'e kadar her toplantıda indirime gidebilir." ifadelerini kullandı.

Smith, manşet enflasyonun tekrar yükselmesi durumunda bile bu indirimlerin gerçekleşebileceğini belirterek, manşet enflasyonun yıl başında yeniden yüzde 2,5-2,7 seviyesine çıkmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Deutsche Bank Araştırma İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja da bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de enflasyon ivmesinin yavaşladığının görüldüğünü belirterek, daha önce çok yapışkan olduğu düşünülen hizmet enflasyonunun beklenenden daha hızlı düştüğünü dile getirdi.

Bu kapsamda BoE'nin art arda yapabileceği faiz indirimleri için gerekçelerin arttığını anlatan Raja, "BoE Para Politikası Komitesi, kısıtlayıcı politikanın daha hızlı gevşetilmesini düşünmeye başlayabilir. Önümüzdeki 6-9 ay içinde BoE'nin faizi daha hızlı düşürme riski ağır basıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koşullar kasım ve aralıkta faiz indirimi için uygun görünüyor

Quilter Investors'ın Yatırım Stratejisti Lindsay James ise 3 yıldan uzun bir sürenin ardından enflasyonun ilk kez BoE'nin yüzde 2'lik hedefinin altına düştüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"Enflasyonun bu seviyenin altına inmesi ve ücret artış hızının yavaşlamasıyla, koşullar BoE'nin kasım başındaki kararında ve belki de aralıktaki toplantısında da yeni bir faiz indirimi için uygun görünüyor. Bu durum, İngiltere'de 30 Ekim'de açıklanacak ve merakla beklenen Sonbahar Bütçesi öncesinde hükümeti memnun edecektir. Bütçede zor kararların açıklanacağı tekrar tekrar söyleniyor. Bu yüzden iyi ekonomik haberlerin her kırıntısı muhtemelen hemen değerlendirilecektir."

BoE, 7 Kasım'daki toplantısında faiz kararını açıklayacak.

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