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Ekonomi

IMF ve Dünya Bankası, ekimde yıllık toplantılarını yüz yüze yapacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, bu yıl ekimde gerçekleşecek yıllık toplantılarının yüz yüze yapılacağını bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 12.07.2022
IMF ve Dünya Bankası, ekimde yıllık toplantılarını yüz yüze yapacak

Washington

İki kurumdan yapılan ortak açıklamada, yıllık toplantıların 10-16 Ekim tarihlerinde Washington DC'de bulunan IMF ve Dünya Bankası Grubu genel merkezinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, toplantıları sanal olarak izleyeceklerin halka açık etkinlikleri IMF ve Dünya Bankası dijital platformlarında takip edebileceği kaydedildi.

Dünya genelinde sağlık koşullarının izlenmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, yıllık toplantılara ilişkin planın gerekmesi halinde değiştirileceği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki toplantılarını sanal ortamda düzenleyen IMF ve Dünya Bankası, geçen yılki toplantılarını ise "hibrit" formatta kısmen yüz yüze gerçekleştirmişti.

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