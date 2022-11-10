Dolar
18.50
Euro
18.81
Altın
1,750.44
ETH/USDT
1,279.60
BTC/USDT
17,439.00
BIST 100
4,467.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IMF Başkanı Georgieva'dan enflasyon uyarısı: Merkez bankaları için en büyük ve acil zorluk enflasyonu düşürmek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ekonomilerinde merkez bankaları için en büyük ve acil zorluğun enflasyonu düşürmek olduğunu belirtti.

Dilara Zengin Okay   | 10.11.2022
IMF Başkanı Georgieva'dan enflasyon uyarısı: Merkez bankaları için en büyük ve acil zorluk enflasyonu düşürmek

Washington

Georgieva, 23. Jacques Polak Araştırma Konferansı'nın açılışında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonominin birbiri ardına şoklar yaşadığını belirten Georgieva, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ve devam eden salgının etkilerinin küresel ekonomik görünüm üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu söyledi.

Kristalina Georgieva, enflasyonun artan gıda ve enerji fiyatları, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve artan borç kırılganlıklarıyla on yılların en yüksek seviyelerinde olduğunu aktardı.

Finansal koşulların sıkılaştığına işaret eden Georgieva, "Hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ekonomilerinde merkez bankaları için en büyük ve acil zorluk enflasyonu düşürmek." dedi.

Georgieva, merkez bankalarının fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını sıkılaştırdığını, ancak parasal sıkılaşma döngüsünün nasıl yönetileceğine ilişkin zorlukların devam ettiğini anlattı.

IMF Başkanı Georgeiva, maliye politikası yapıcılarının enflasyonu körükleyen veya para politikasını sekteye uğratan adımlardan kaçınırken, artan gıda ve yakıt fiyatlarını azaltmak için hedefe yönelik tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath da aynı konferansta, güçlenen doların ve finansal kırılganlıkla ilgili endişelerin mevcut ortamda da büyük zorluklar oluşturduğunu ve yanlış adımlara yer olmadığını dile getirdi.

Bir diğer büyük zorluğun artan jeoekonomik ayrışma riski olduğuna dikkati çeken Gopinath, Kovid-19 salgınının ve Ukrayna'daki savaşın riskleri önemli ölçüde artırdığını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'nin tanınma zamanı gelmiştir
Başkentte bir evde Afganistan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Şırnak'ta huzura kavuşan köylere dönüş için hazırlıklar başladı
Kuduz nedeniyle ölen çocuğun arkadaşları sahipsiz köpek sorununun çözülmesini istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi

Benzer haberler

IMF Başkanı Georgieva'dan enflasyon uyarısı: Merkez bankaları için en büyük ve acil zorluk enflasyonu düşürmek

IMF Başkanı Georgieva'dan enflasyon uyarısı: Merkez bankaları için en büyük ve acil zorluk enflasyonu düşürmek

Enflasyon verisi ardından dolarda düşüş

Biden: Enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydediyoruz

İngiltere'de kamu çalışanları ve makinistler de grev kararı aldı

İngiltere'de kamu çalışanları ve makinistler de grev kararı aldı
ABD'de enflasyon ekimde beklenenden fazla yavaşladı

ABD'de enflasyon ekimde beklenenden fazla yavaşladı
ABD'de TÜFE, ekimde yıllık yüzde 7,7 ile beklenenden az arttı

ABD'de TÜFE, ekimde yıllık yüzde 7,7 ile beklenenden az arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet