Dolar
38.01
Euro
42.10
Altın
3,102.88
ETH/USDT
1,803.90
BTC/USDT
83,161.00
BIST 100
9,484.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IMF Başkanı Georgieva, tarifelerin küresel ekonomik görünüme yönelik önemli bir risk oluşturduğunu belirtti

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD yönetiminin açıkladığı tarifelerin makroekonomik etkilerini değerlendirdiklerini, tarifelerin büyümenin yavaşladığı bir dönemde küresel ekonomik görünüm açısından önemli bir risk oluşturduğunu bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
IMF Başkanı Georgieva, tarifelerin küresel ekonomik görünüme yönelik önemli bir risk oluşturduğunu belirtti

Washington

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Georgieva, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

IMF Başkanı Georgieva, "Açıklanan tarife önlemlerinin makroekonomik etkilerini hala değerlendiriyoruz ancak büyümenin yavaşladığı bir dönemde küresel görünüme yönelik açıkça önemli bir risk oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Dünya ekonomisine daha fazla zarar verebilecek adımlardan kaçınmanın önemli olduğunu vurgulayan Georgieva, ABD ve ticaret ortaklarına, ticari gerilimleri çözmek ve belirsizliği azaltmak için yapıcı bir şekilde çalışma çağrısında bulundu.

Georgieva, değerlendirmelerinin sonuçlarını bu ay düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları sırasında yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda paylaşacaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Çankırı'da devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı
Bakan Göktaş'tan Berlin'deki ilk kuşak Türk ailelerine ziyaret
İletişim Başkanı Altun'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'in babası için taziye mesajı
Deniz Kuvvetleri 12 denizaltıyla "Çanakkale Boğaz Geçişi" yapacak

Benzer haberler

Bakan Bolat: ABD'nin gümrük vergisi oranları Türkiye açısından 'kötünün iyisi'

Bakan Bolat: ABD'nin gümrük vergisi oranları Türkiye açısından 'kötünün iyisi'

ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Haugh görevden alındı

ABD'de Brown Üniversitesinin 510 milyon dolarlık desteği durdurulabilir

IMF Başkanı Georgieva, tarifelerin küresel ekonomik görünüme yönelik önemli bir risk oluşturduğunu belirtti

IMF Başkanı Georgieva, tarifelerin küresel ekonomik görünüme yönelik önemli bir risk oluşturduğunu belirtti
ABD Senatosu, İsrail'e silah satışının iptal edilmesini talep eden tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, İsrail'e silah satışının iptal edilmesini talep eden tasarıyı reddetti
Trump, piyasalardaki "sert düşüşe" rağmen tarifelerin trilyonlarca dolar kazandıracağından emin

Trump, piyasalardaki "sert düşüşe" rağmen tarifelerin trilyonlarca dolar kazandıracağından emin
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet