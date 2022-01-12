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Ekonomi

IMF Başkanı Georgieva: Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 2022'de daha fazla belirsizlik öngördüklerini, toparlanma ivmesinin biraz daha zayıf olmasını beklediklerini söyledi.

Dilara Zengin Okay   | 12.01.2022
IMF Başkanı Georgieva: Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz

Washington DC

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Küresel Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl daha fazla belirsizlik ve risk öngördüklerini belirten Georgieva, "Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz." ifadesini kullandı.

Georgieva, toparlanmanın zayıflayacağından endişe duyduklarına işaret ederek, dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin'in yazdan bu yana yavaşladığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının ortaya çıktığını anımsattı.

Bir diğer endişelerinin enflasyon olduğunu vurgulayan Georgieva, ancak bunun evrensel bir olgu olmadığını, ABD gibi bazı ekonomilerde sorun teşkil ettiğini belirtti.

Georgieva, ülkeler arasındaki tehlikeli ayrışmanın giderek daha fazla kalıcı hale geldiğine dikkati çekerek, enflasyonla mücadeleye yönelik faiz artırımlarının bu ayrışmayı körükleyebileceğini kaydetti.

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