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Ekonomi

'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin arsa ve iş yeri başvuruları yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular yarın başlıyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 09.10.2022
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin arsa ve iş yeri başvuruları yarın başlıyor

Ankara

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sitesinden derlediği bilgiye göre, konut başvuruları 14 Eylül'de açılan projenin 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyasının başvuruları da yarın başlayacak ve 7 Kasım'a kadar sürecek.

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankasından başvurabilecek.

Arsa ve iş yeri başvurularında Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak öncelikli şartlar arasında yer alıyor.

Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır 1 milyon arsanın başvurularında, tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.

Toplamda 50 bin iş yeri verilecek proje kapsamında ilk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri için başvuracakların ise projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmaları gerekiyor.

Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi.

Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası duyuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde yarın yeni bir gün olduğunu, 1 milyon arsa, 10 bin iş yeri için başvurularının yarın başladığını belirten Kurum, "Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım'a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak." ifadesini kullandı.

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