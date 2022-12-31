Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,198.70
BTC/USDT
16,597.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'da TÜGVA İhtisas Akademisi Programı'nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Ankara'daki kura çekimleri, 2-12 Ocak'ta olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin başkentteki kura çekimleri, 2-12 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Zafer Fatih Beyaz   | 31.12.2022
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Ankara'daki kura çekimleri, 2-12 Ocak'ta olacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Ankara ve 14 ilçedeki 18 bin 450 konut için hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek.

İnşası devam eden sosyal konut kuraları, 12 Ocak'a kadar devam edecek.

Başkentte 18 bin 450 hak sahibi için ilçelere göre dağılım ve kura tarihleri şöyle:

"2 Ocak'ta Kahramankazan'da 800, Polatlı'da 700 ve Kızılcahamam'da 63 sosyal konut.

3 Ocak'ta Ayaş 4. Etapta 300, Şereflikoçhisar'da 311, Çamlıdere 2. Etapta 100, Bala 3. Etapta 160, Beypazarı'nda 150, Evren'nde 150 ve Nallıhan Çayırhan'da 100 konut.

4-5 Ocak'ta Etimesgut Ballıkuyumcu'da 3 bin 800 konut.

6-8 Ocak'ta Sincan Yenipeçenek'te 4 bin 800 konut.

9 Ocak'ta Sincan Saraycık'ta 1626 konut.

10 Ocak'ta Gölbaşı Gerder'de 1545 konut.

11-12 Ocak'ta ise Mamak'ta 3 bin 645 konut."

Ayrıca Haymana ilçesinde 200 konut için kura çekimi yapılacak.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konut için mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralar çekilerek hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bosna Hersek'in Sava Nehri'nde kaybolan 5 Türk vatandaşı için AFAD'dan destek
Bolu'da köpeklerin saldırısında bacağından yaralanan kadın tedavi edildi
Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinden "Kızılelma" ziyareti
İzmir'deki vinç kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Ankara'daki kura çekimleri, 2-12 Ocak'ta olacak

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Ankara'daki kura çekimleri, 2-12 Ocak'ta olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 383 personel alınacak

Çevreyi kirletenlere 2023'te verilecek cezalar belli oldu

Dört yılda plastik poşet kaynaklı 550 bin ton atığın oluşması engellendi

Dört yılda plastik poşet kaynaklı 550 bin ton atığın oluşması engellendi
Binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu 1 Ocak'ta başlıyor

Binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu 1 Ocak'ta başlıyor
Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilik araştırılıyor

Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilik araştırılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet