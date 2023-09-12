Dolar
26.89
Euro
28.84
Altın
1,919.39
ETH/USDT
1,587.60
BTC/USDT
25,855.00
BIST 100
8,160.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İlave lisanssız GES'lerin tüketim dışı enerjisi YEKDEM kapsamında değerlendirilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fuat Kabakcı  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
İlave lisanssız GES'lerin tüketim dışı enerjisi YEKDEM kapsamında değerlendirilecek

Ankara

Aynı noktada üretim ve tüketim yapılan güneş enerjisi santrallerinin (GES) yatırımcılarının farklı noktalarda kuracakları ilave GES'lerden elde edilecek tüketim fazlası enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında değerlendirilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aynı noktada üretim ve tüketim yapılan güneş enerjisi santraline sahip işletmecilerin farklı bölge ya da noktalarda kuracakları ilave lisanssız GES'lerde üretilecek tüketim fazlası enerji YEKDEM kapsamında değerlendirilecek.

Yönetmelik, 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç kan bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, KKTC'nin de yüzyılı olacak
AFAD'ın arama kurtarma ekiplerini götüren uçak Libya'ya ulaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 12 Eylül darbesinin 43. yılına ilişkin açıklama
Kuruyan sulak alanlar Türkiye'nin su varlığını ve biyoçeşitliliğini tehdit ediyor

Benzer haberler

İlave lisanssız GES'lerin tüketim dışı enerjisi YEKDEM kapsamında değerlendirilecek

İlave lisanssız GES'lerin tüketim dışı enerjisi YEKDEM kapsamında değerlendirilecek

EPDK 17 şirkete lisans verdi

"Türkiye Bilişim Ödülleri" 19 Eylül'de sahiplerini bulacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet