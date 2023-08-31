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Ekonomi

İlan sitelerinde kimlik gizlenerek taşınmaz ve ikinci el taşıt ilanı verilmesi engellenecek

İlan sitelerinde kimlik gizlenerek ilan verilmesini engellemek için kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmaz veya taşıtı ilana koyabilmesi yasaklandı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
İlan sitelerinde kimlik gizlenerek taşınmaz ve ikinci el taşıt ilanı verilmesi engellenecek

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamada, değişikliklere ilişkin bilgi verildi. Son zamanlarda ilan sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşların mağdur edildiğinin gözlemlendiği ve bu konuda çokça artan şikayetler bildirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu etik dışı ve yanlış uygulamaları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidilmesi zorunluluğunun ortaya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yapılan değişikliklerle ilan sitelerinde açık kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin engellenmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Kişinin kendisine, eşine veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da ilana konu taşınmaz veya taşıt sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmazın veya taşıtın ilana konulması yasaklanmaktadır. Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleriyle doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte başkalarına ait taşınmazların ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere, üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmalarının yanı sıra ilanın yayımlanmasından önce buna konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapma yükümlülüğü getirildiği aktarıldı.

100 bin liraya kadar para cezası uygulanacak

Tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilan ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerle mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak. Yayım tarihlerinden 2 ay sonra yürürlüğe girecek değişikliklere vatandaşlarımız ile ilan yayımlayan gerçek ve tüzel kişilerin uyum sağlaması zorunludur."

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