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Ekonomi

İkinci el araçta 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasına uymayanlara 52 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı uzatılması kararlaştırılan 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında bugüne kadar otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere 52 milyon TL ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere de yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası kesti.

Erhan Cihan Ünal  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
İkinci el araçta 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasına uymayanlara 52 milyon lira ceza

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk faaliyetlerinin ortadan kaldırılması, sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının yeniden tesis edilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.

Bu alanda atılan adımlara işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, 'pazarlama ve satış kısıtlaması' ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı pazarlanması veya satışının, 'ilan kısıtlaması' ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasının yapılamayacağına ilişkin düzenlemeler hayata geçirilmiştir."

Açıklamada, Bakanlıkça bugüne kadar 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere de yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uygulandığına işaret edilerek, "Bu doğrultuda, 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlamalarının, otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat artışları, stokçulukla mücadele, haksız ticari kazançların engellenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinde sağladığı fayda göz önünde bulundurularak söz konusu düzenlemelerin Bakanlığımızca 6 ay süreyle 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Satışların engellenmesine devam edilecek

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edileceğine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin, işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmelerinin asgari süresini belirlemeye yetkili kılındığı anımsatıldı.

Açıklamada, ikinci el araç satışı yapan işletmelerin 1 Şubat 2025'ten itibaren asgari 60 günlük trafik sigortası yaptırmasının zorunlu hale getirildiği aktarılarak, "Bakanlık olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle hem fiyat istikrarını sağlamak hem de adil ve dengeli piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmalarımız titizlikle sürdürülecek ve gerekli görülmesi halinde ilave tedbirler alınacaktır." ifadesi kullanıldı.


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