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Ekonomi

İki bakanlıktan "asgari ücrete yapılan artışı fırsata çevirmeye çalışan" işletmelere uyarı

Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 liraya yükseltilmesini "fırsat" olarak görerek, ürün ve hizmet fiyatlarını fahiş düzeyde artıran işletmelere uyarıda bulundu.

Mert Davut  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
İki bakanlıktan "asgari ücrete yapılan artışı fırsata çevirmeye çalışan" işletmelere uyarı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan açıklamada, gelecek yıl uygulanacak asgari ücretin belirlendiği hatırlatıldı.

İşçilik maliyeti artışı bahanesiyle, başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmelerin Ticaret Bakanlığıyla yakın işbirliği içinde takip edileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu süreçte, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerimizin haklarını korumak için gerekli tüm denetimleri gerçekleştirecek ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız."

"Asgari ücret artışını fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz"

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında, asgari ücretin gelecek yıl için yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira net ücret olarak belirlendiğini kaydedilerek, söz konusu ücretin tüm çalışanlar ve ülke için hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, asgari ücret artışını fiyatların artış oranına çevirmeye çalışanlara şu uyarılar yapıldı:

"Bu çerçevede özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında artırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz. İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır. Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz."

Denetim ekiplerinin çalışmalarına da değinilen açıklamada, Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları bünyesindeki denetim ekipleri, il ticaret müdürlükleri, il tarım müdürlükleri, ilçe tarım müdürlüklerinin ekiplerinin sıkı bir denetim için sahada birlikte çalıştıkları vurgulandı.

Ticaret Bakanlığına bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekiplerinin de sahada yoğun şekilde denetim çalışması yürüttükleri belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, açgözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bütün denetim cezalarının, 2025'te, yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağına işaret edilerek, "Vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde cezalandırılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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