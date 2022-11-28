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Ekonomi

İİT Genel Sekreteri Taha: İslami Kalkınma Bankası'nın "kapsamlı ve destekleyici" çözümler üretmesi gerekli

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, üye ülkeler arasında yaşanan gıda güvensizliğinden doğan sorunları çözmek için İslami Kalkınma Bankası'nın "kapsamlı ve destekleyici" çözümler üretmesi gerektiğini söyledi.

Şeyma Uzundere   | 28.11.2022
İİT Genel Sekreteri Taha: İslami Kalkınma Bankası'nın "kapsamlı ve destekleyici" çözümler üretmesi gerekli Fotoğraf: İslam Yakut - AA

Ankara

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı'nda konuşan Taha, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası enerji arzında yaşanan aksamaların Kovid-19 salgınının yarattığı ekonomik krizi daha da kötüleştirdiğini belirtti.

İİT üyesi 57 ülkede, ekonomik gerilemenin yanı sıra turizm faaliyetlerinin azaldığına dikkati çeken Taha, Ukrayna-Rusya savaşının "gıda üretimini artırma ihtiyacını" gözler önüne serdiğini aktardı.

Taha, üye ülkeler arasında yaşanan gıda güvensizliğinden doğan sorunları çözmek için İslami Kalkınma Bankası'nın "kapsamlı ve destekleyici" çözümler üretmesi gerektiğini dile getirdi.

Pakistan'da 1700'den fazla kişinin ölümüne yol açan sel felaketini değerlendiren Taha, iklim değişikliği nedeniyle milyonlarca kişinin yerinden olduğunu ve iklim krizinin Pakistan'da ve bazı Afrika ülkelerinde daha kötü sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Taha, örgütün 2025 yılı eylem planının üye devletler tarafından hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Taksim'deki terör saldırısına değinen Taha, "Türkiye'de barış ve huzur için dua ediyoruz. Terörün bütün şekil ve tezahürlerini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Nijerya Dışişleri Bakanı Zubairu Dada da İSEDAK tarafından belirlenen hedeflere bağlı olduklarını söyleyerek, üye ülkeler arası ticaret bariyerlerinin kaldırılması için mücadeleye devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Yoksulluğun Afrika ulusları için temel sorun olduğunu anlatan Dada, İslam Kalkınma Bankası'nın sürdürülebilir sosyo-ekonomik iyileşme için üye ülkelere daha çok destek vermesi gerektiğini belirtti.

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ise "farklı ulusların ekonomik iyileşmesine yardımcı olacak stratejik programların" başlatıldığına işaret etti.

Al Jasser, Kovid-19 salgını ve çatışmaların, gelişmekte olan ülkelere sermaye akışını olumsuz etkilediğini ve gıda güvensizliği yarattığını kaydetti.

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