Dolar
18.81
Euro
20.37
Altın
1,919.67
ETH/USDT
1,414.70
BTC/USDT
19,290.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Honda ve LG Energy Solution'dan yeni üretim tesisi için 3,5 milyar dolarlık yatırım

Abdulselam Durdak   | 13.01.2023
Honda ve LG Energy Solution'dan yeni üretim tesisi için 3,5 milyar dolarlık yatırım

İstanbul

Honda ve LG Energy Solution ortak girişimi kapsamında yeni bir pil fabrikasının inşasına bu yıl itibarıyla başlanacağı ve yeni üretim tesisini kurmak için 3,5 milyar dolar yatırım yapılacağı bildirildi.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, insanlığın ortak faydası ve sürdürülebilir bir gelecek için mühendislik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği vurgulanan marka, gelecek 7 yıl içerisinde yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30 farklı EV modelini dünya çapında piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu kapsamda birçok önemli işbirliğine imza atan Honda, yeni elektrikli araç serisinin pil üretimi için de LG Energy Solution ile kurduğu ortak girişimi resmi olarak duyurdu.

Honda ve LG Energy Solution ortak girişimi kapsamında yeni bir pil fabrikasının inşasına bu yıl itibarıyla başlanacağı paylaşıldı. Honda ve LG Energy Solution, yeni üretim tesisini kurmak için 3,5 milyar dolar yatırım yapılacağını ve 2 bin 200 kişiye istihdam sağlanacağını da açıkladı.

Lityum iyon pil hücrelerinin seri üretimine 2025 yılında başlamayı hedefleyen Honda ve LG Energy Solution ortak girişimi, yıllık yaklaşık 40GWh üretim kapasitesine sahip olacak.

Yeni ortak girişim tarafından üretilen tüm piller, Kuzey Amerika'da satılan pilli elektrikli araçlara güç sağlamak için Kuzey Amerika'daki Honda fabrikalarına tedarik edilecek. ABD Ohio'da yer alacak yeni tesisin toplam yatırımı ise 4,4 milyar dolara ulaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Isparta'da Su Altı Arama Kurtarma Timi aldığı eğitimle göreve hazırlanıyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, İsveç'teki provokasyona ilişkin başlatılan soruşturmaya yönelik açıklama
FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasındaki kumpas davasında ara karar
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge tutuklandı
Antalya'nın bazı ilçelerinde karla mücadele çalışması yapılıyor

Benzer haberler

Honda ve LG Energy Solution'dan yeni üretim tesisi için 3,5 milyar dolarlık yatırım

Honda ve LG Energy Solution'dan yeni üretim tesisi için 3,5 milyar dolarlık yatırım

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet