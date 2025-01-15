Dolar
35.50
Euro
36.58
Altın
2,684.36
ETH/USDT
3,235.60
BTC/USDT
97,217.00
BIST 100
9,736.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Hizmet üretim endeksi Kasım 2024'te yıllık yüzde 0,9 arttı, aylık yüzde 0,2 azaldı

Hizmet üretim endeksi, 2024 yılının kasım ayında yıllık bazda yüzde 0,9 artarken aylık bazda yüzde 0,2 azalış kaydetti.

Sehernur Karsu  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Hizmet üretim endeksi Kasım 2024'te yıllık yüzde 0,9 arttı, aylık yüzde 0,2 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, geçen yılın kasım ayında 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda, gayrimenkul hizmetleri yüzde 11,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5 ve idari ve destek hizmetleri yüzde 2,2 artarken, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3 azalış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi, 2024 yılının kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,2 ve bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,7 artış gösterirken konaklama ve yiyecek hizmetleri oranı aynı kaldı.

İdari ve destek hizmetleri yüzde 1,1, ulaştırma ve depolama hizmetleri ise yüzde 0,9 azaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü mağdur aileler terörün sona ermesini istiyor
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu ve korumasını Süleymaniye'de etkisizleştirdi
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Murtezani ile görüştü
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Hizmet üretim endeksi Kasım 2024'te yıllık yüzde 0,9 arttı, aylık yüzde 0,2 azaldı

Hizmet üretim endeksi Kasım 2024'te yıllık yüzde 0,9 arttı, aylık yüzde 0,2 azaldı

Toplanan inek sütü miktarı Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 10,6 arttı

Dış ticaret endeksleri açıklandı

Ticaret ve perakende satış hacmi Kasım 2024'te yıllık bazda arttı

Ticaret ve perakende satış hacmi Kasım 2024'te yıllık bazda arttı
Türkiye'de işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu
Mevduat faizi 4 yıl sonra 2024'te reel getiri sağladı

Mevduat faizi 4 yıl sonra 2024'te reel getiri sağladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet