HES'ler ve arazi toplulaştırması karbon emisyonunun azalmasına önemli katkı sağlıyor
Hidroelektrik ile karasal ve yüzer güneş enerjisi santralleri (GES) ve arazi toplulaştırma faaliyetleri, sera gazı emisyonunun azalmasına önemli katkı sağlayarak iklim değişikliğiyle mücadelede ve buzulların korunmasında etkin rol oynuyor.
Ankara
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, her yıl 22 Mart'ta kutlanan "Dünya Su Günü"nün bu yılki teması "buzulların korunması" olarak belirlendi.
Küresel iklimin ana belirleyicilerinden biri olması, su döngüsündeki kritik rolü ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen su kütleleri arasında yer alması gibi nedenlerle buzulların korunması büyük önem taşıyor. Ayrıca söz konusu su kütlelerinin korunması, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamasının yanında su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve ekosistemlerin dengede kalmasına yardımcı oluyor.
Küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikliği sebebiyle buzullarda, normalin ötesine geçen kütle kayıpları meydana gelebiliyor. Bu kapsamda buzulların korunması amacıyla sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması önem taşıyor.
HES'ler sayesinde 41 milyon ton daha az karbon salındı
Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün inşa ettiği hidroelektrik santralleri (HES), karasal ve yüzer GES'ler ile arazi toplulaştırma faaliyetleri sera gazı emisyonunun azaltılmasına önemli katkı sağlayarak iklim değişikliğiyle mücadele ve buzulların korunmasında etkin bir rol oynuyor.
HES'ler, enerji üretirken atık madde oluşumuna ve karbon emisyonuna yol açmıyor.
Hem DSİ hem de özel sektör kuruluşlarınca inşa edilen HES'lerin toplam 32 bin 440 megavat kurulu gücü buluyor. Bu, ülkedeki toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün yaklaşık yüzde 28'ini oluşturuyor.
Türkiye'de geçen yıl üretilen elektriğin yüzde 21,5'i HES'lerden sağlanırken, bu üretimle atmosfere 41 milyon ton daha az karbondioksit salındı.
DSİ terfili sulamaların enerji ihtiyacını karşılamak maksadıyla inşa ettiği karasal ve yüzer GES'ler de sera gazı salınımının azalmasına katkı sağlıyor. Genel Müdürlük, bu kapsamdaki projelerine devam ederken, bu yıl 150 megavatlık yüzer GES kapasitesinin devreye alınması planlanıyor.
Arazi toplulaştırmasıyla yakıt tasarrufu sağlanıyor
Arazi toplulaştırması projeleri de sera gazı emisyonunun azalmasında önemli rol oynuyor.
DSİ tarafından ülkede arazi toplulaştırması tamamlanan 7,59 milyon hektar tarım alanında sağlanan yakıt tasarrufu sera gazı emisyonunu azaltmasının yanında akaryakıt ithalatı sebebiyle yurt dışına çıkması muhtemel kaynakların yurt içindeki altyapı yatırımlarında kullanılmasını sağlıyor.
Genel Müdürlük, iklim değişikliğine uyum çalışmalarına su depolama kapasitesinin artırılması, tarımsal sulama, atık su arıtımı ve taşkın kontrolü gibi çalışmalarla destek oluyor.
İklim değişikliğinin etkisiyle sıklığı, şiddeti ve etkinlik alanı artan kurak dönemler su depolama tesislerinin önemini giderek artırıyor.
DSİ tarafından 2024 yılı sonuna kadar 1802 depolama tesisi hizmete alınarak 183,4 milyar metreküplük su depolama kapasitesi geliştirildi. Bu su kütlesi, Ankara, Konya, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'in toplam yüzölçümüne eşit bir alanda 2 metre yüksekliğinde bir göl oluşturabilecek büyüklüğe sahip. Söz konusu dev su kütlesi, kurak dönemlerde ülkenin en büyük güvencesi oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.