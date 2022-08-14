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Ekonomi

Hazine yeni haftada iki ihale düzenleyecek, bir kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada iki ihale gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 14.08.2022
Hazine yeni haftada iki ihale düzenleyecek, bir kira sertifikası satışı yapacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede, 10 yıl (3542 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Salı günü yapılacak ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 10 yıl (3640 gün ) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının da doğrudan satışı hedefleniyor.


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