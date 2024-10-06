Hazine yarın bir ihale düzenleyecek, kira sertifikası ile altın tahvilinin doğrudan satışlarını yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 yıl vadeli bir tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 yıl vadeli kira sertifikası ile altın tahvilinin doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.
Ankara
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Ekim Pazartesi günkü ihalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 3 ayda bir (91 gün) kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihraç, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışıyla olacak.
Hazine ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışını gerçekleştirecek.
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