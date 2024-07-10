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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka ile oluşturulmuş gerçek dışı içeriklere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Cüneyt Kemal Özkök  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Bakan Mehmet Şimşek’in bir yayınındaki açıklamalarına yapay zekayla eklenmiş sahte içeriğe ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımızın konuk olduğu bir yayına yapay zeka ile seslendirme eklendiği ve vergi konulu gerçek olmayan içeriklerin sosyal medyada paylaşıldığı görülmüştür. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Sosyal medyada ve çeşitli internet mecralarında, Bakan Şimşek’in "güneşlenme vergisi alınacağı"nı söylemiş gibi gösteren sahte içerikler hızla yayılmıştı.

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