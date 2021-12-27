Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türk lirası mevduatlar 38 milyar lira arttı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "20 Aralık'ta kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi." dedi.
Ankara
Bakan Nebati, "Türk lirası mevduatlar 38 milyar lira arttı." diye konuştu.
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