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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Isparta’da “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 33 Proje Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bahreyn'deki görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini bildirdi

Bakan Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na ilişkin "İkili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayiye kadar pek çok alanı kapsayan konulara ilişkin son derece somut ve yapıcı bir görüşme yaptık." dedi.

Zeynep Çetinkaya   | 31.03.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bahreyn'deki görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini bildirdi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahreyn ziyareti kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na ilişkin bilgi verdi.

Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinlemesine ele aldığımız, ticari ilişkilerimizin önündeki engellerin aşılmasını sağlayacak adımları detaylı bir şekilde tartıştığımız önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu kapsamda, ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayiye, yatırımdan sektörler arasındaki iş birliğine kadar pek çok farklı alanı kapsayan konulara ilişkin son derece somut ve yapıcı bir görüşme yaptık."

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