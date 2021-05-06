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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: (Kovid-19 destekleri) Haziran sonuna kadar 176 milyar lira harcama yapmış olacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "(Kovid-19 destekleri) Bugüne kadar yapılan harcama 133,7 milyar lira. Haziran sonuna kadar yaklaşık 176 milyar lira (bütçe, işsizlik sigortası fonu ve sosyal yardımlaşma dahil) harcama yapmış olacağız." diye konuştu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 06.05.2021
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: (Kovid-19 destekleri) Haziran sonuna kadar 176 milyar lira harcama yapmış olacağız

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,"Kovid-19 sürecinde 206 milyar liralık Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ertelendi. Bu tutar yıl sonunda 219 milyar lira olacak." dedi.

Bakan Elvan, "Kovid-19 sürecinde bugüne kadar kredi programları kapsamında firmalara 315 milyar liralık kredi verildi."  ifadelerini kullandı.

Kovid-19 dönemi desteklerine ilişkin Elvan, "Bugüne kadar yapılan harcama 133,7 milyar lira. Haziran sonuna kadar yaklaşık 176 milyar lira (bütçe, işsizlik sigortası fonu ve sosyal yardımlaşma dahil) harcama yapmış olacağız." diye konuştu.

Elvan, "2021 ilk çeyrekte yüzde 5,5-6, ikinci çeyrekte baz etkisiyle çift haneli, yıl genelinde de yüzde 5'in üstünde büyüme göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

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