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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış törenine katılıyor
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik önemde." değerlendirmesinde bulundu.

Zeynep Çetinkaya   | 01.09.2021
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Elvan, "İkinci çeyrek büyümesinin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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