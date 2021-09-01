Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik önemde." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.
- Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü
- Türkiye ikinci çeyrekte OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi
Elvan, "İkinci çeyrek büyümesinin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız." değerlendirmesinde bulundu.
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