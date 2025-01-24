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Ekonomi

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Sehernur Karsu, Mehtap Yılmaz Özdemir  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 27 Ocak 2025 valörlü, 26 Ocak 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,50 kupon ödemeli 6 bin 594 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,50 kira ödemeli, 20 bin 992 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

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