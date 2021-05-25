Euro
10.27
Dolar
8.38
BIST 100
1,452.18
Altın
1,886.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hava ısıtma ve soğutma ürünlerinde 2023'te çevreye duyarlı tasarıma geçilecek

Hava ısıtma ve soğutma ürünleri gibi bazı ürünlerde 2023'te çevreye duyarlı tasarıma geçiş yapılacak.

Göksel Yıldırım   | 25.05.2021
Hava ısıtma ve soğutma ürünlerinde 2023'te çevreye duyarlı tasarıma geçilecek

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Hava Isıtma Ürünleri, Soğutma Ürünleri, Yüksek Sıcaklık Proses Çillerleri ve Fankoil Üniteleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, hava ısıtma ürünleri, soğutma ürünleri, yüksek sıcaklık proses çillerleri ve fankoil ünitelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulmasıyla ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirliyor.

Düzenleme, nominal ısıtma kapasitesi 1 megavatı aşmayan hava ısıtma ürünlerinin, nominal soğutma kapasitesi 2 megavatı aşmayan soğutma ürünlerinin ve yüksek sıcaklık proses çillerlerinin, fankoil ünitelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin hükümleri kapsıyor.

Düzenlemeyle istisnalar dışında tebliğ kapsamında kalan ürünler için çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri de tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Öte yandan, "Havalandırma Ünitelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, havalandırma ünitelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 40 gün sonra ilk kez 200 binin altına düştü
Japonya'dan İngiltere dahil 4 ülke çıkışlı yolculara 3 gün zorunlu karantina şartı
Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısının Japonya'da kullanımı için başvuruda bulunuldu
ABD'den Japonya'ya gidecek vatandaşlarına Kovid-19 nedeniyle 'Seyahat etmeyin' uyarısı
ABD'de 8 aylık bebeğe iki doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Hava ısıtma ve soğutma ürünlerinde 2023'te çevreye duyarlı tasarıma geçilecek

Hava ısıtma ve soğutma ürünlerinde 2023'te çevreye duyarlı tasarıma geçilecek

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nden 21 yılda 5,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı