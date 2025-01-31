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Ekonomi

Güneydoğu Anadolu'nun kuru meyve ihracatı arttı

Güneydoğu Anadolu'dan geçen yıl 365 milyon 329 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Ömer Faruk Salman  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Güneydoğu Anadolu'nun kuru meyve ihracatı arttı

Gaziantep

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalar, geçen yıl 96 ülke ve serbest bölgeye 55 bin 251 ton kuru meyve ve mamulleri gönderdi.

Sektör, bu ihracat karşılığında 365 milyon 329 bin dolar gelir elde ederek, 2023 yılında yaptığı 296 milyon 119 bin dolarlık ihracatını yüzde 23,4 artırdı.

En fazla geliri 150 milyon 734 bin dolarla Antep fıstığından elde eden sektör, kuru kayısıdan 144 milyon 964 bin dolar, kuru incirden de 20 milyon 980 bin dolar kazanç sağladı.

Antep fıstığı zirveye çıktı

Güneydoğu Anadolu'nun ihracatında yüzde 41,3'lük paya sahip olan Antep fıstığı, bir önceki yıla göre yüzde 36,4'lük ihracat artışı ile önceki yılın birincisi kuru kayısıyı geride bıraktı.

En yüksek satış 75 milyon 841 bin dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 42 milyon 903 bin dolarla İtalya ve 36 milyon 800 bin dolarla ABD takip etti.

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 2024 yılının kuru meyve ihracatçıları için verimli geçtiğini, hedefleri tutturduklarını söyledi.

Mevcut potansiyeli, bu yıl da artırarak devam ettirmek istediklerini belirten Çıkmaz, "2024 yılında hedeflediğimiz ihracat rakamlarına ulaşmış olup, 2025 yılında daha yüksek bir performansla ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerimizin, uluslararası arenada tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz yüksek katma değerli ürünlerle dünya pazarlarında daha etkin olmaktır." ifadelerini kullandı.

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