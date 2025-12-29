Dolar
Ekonomi

Gümrüklerde 2025'te 98 milyar 554 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerde 2025'te 98 milyar 554 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildiğini bildirdi.

Serhat Tutak  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X'te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
