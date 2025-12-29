Gümrüklerde 2025'te 98 milyar 554 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerde 2025'te 98 milyar 554 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
