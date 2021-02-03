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Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısında bir tırda yapılan aramada 230 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
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Ekonomi

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri dördüncü çeyrekte yüzde 23,5 arttı

ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri, 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artarak 56,9 milyar dolara çıktı.

Dilara Zengin   | 03.02.2021
Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri dördüncü çeyrekte yüzde 23,5 arttı

Washington

Alphabet, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artarak 56,9 milyar dolara yükseldi.

Alphabet'in geliri, 2020 genelinde de bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artışla 182,5 milyar dolara çıktı.

Şirketin net karı da geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,7 artarak 15,2 milyar dolara ulaştı.

Firmanın 2019'un dördüncü çeyreğinde 15,35 dolar olan hisse başına düşen karı da geçen yılın son çeyreğinde 22,30 dolara yükseldi.

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