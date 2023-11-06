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Ekonomi

Giresun Teknopark'a yurt içi ve yurt dışından 40 firma başvurdu

Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne (Teknopark) başvuruda bulunan 40 firmadan 8'i faaliyetlerine başladı.

Atakan Çıtlak  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Giresun Teknopark'a yurt içi ve yurt dışından 40 firma başvurdu Fotoğraf: Atakan Çıtlak/AA

Giresun

Giresun Teknopark'ın Bulancak ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 dönüm alanda kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 2019'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında ilk etapta 2 bin metrekare alanda yapımına başlanan bina, Ağustos 2023'te tamamlandı. 8 firmanın faaliyetlerine resmen başladığı Teknopark'ta 32 şirketin onay süreci devam ediyor.

Giresun Teknopark Genel Müdürü Muhammet Anıl Kaya, AA muhabirine, Teknopark binasının yapımına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının aktardığı 25 milyon lira kaynakla Ekim 2022'de başlandığını söyledi.

Coğrafi konumu, Ordu-Giresun Havalimanı'na yakınlığı ve ulaşım kolaylığının yanı sıra firmalara sağlanan desteklerden dolayı Teknopark'ın ilgi gördüğünü dile getiren Kaya, "Kısa süre önce faaliyete geçmesine karşın yoğun ilgi var. Bugüne kadar 40 yerli ve yabancı firmadan başvuru aldık." dedi.

Kaya, başvuru yapanlar arasında yazılım, bilişim, yerli ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların bulunduğunu ifade etti.

150 kişiye iş imkanı

Milli teknoloji hamlesi açısından Giresun Teknopark'ın çok büyük bir yatırım olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, ilimize ve bölgemize böyle bir hizmetin kazandırılması için çok büyük katkı sağladı. Savunma sanayi üzerine insansız deniz aracı ve son zamanlarda elektrikli otomobillerin gelişmesiyle pil teknolojileri alanında firmalardan talepler alıyoruz. İkinci etap ana bina çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Burada da savunma sanayi üzerine kümeleşmeyi hedefliyoruz."

Kaya, Teknopark sayesinde Giresun'da alanında uzmanlaşmış en az 150 kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Giresun Teknopark'ta faaliyete başlayan bir firmanın yetkilisi Eşref Bekdemir, 2009'da kurulan şirketlerinin yapay zeka alanında çalışmalar yürüttüğünü belirterek, yurt içinin yanı sıra Irak, Azerbaycan, Almanya, Kazakistan, Hollanda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Başka bir firma yetkilisi Efkan Demiröz de diş protez laboratuvarları, barkodlu iş takibi otomasyonu alanında müşterilerine hizmet sunduklarını ifade etti.

Yazılımlarının Türkiye'nin yanı sıra Irak, Almanya, İsveç ve Bulgaristan'da kullanıldığını dile getiren Demiröz, hedeflerinin ülke sayısını artırmak olduğunu sözlerine ekledi.

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