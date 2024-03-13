Gıda ihracatçıları, Japonya fuarından yeni bağlantılarla döndü
Türk gıda ihracatçılarının, Japonya'nın en önemli gıda fuarı olarak gösterilen Foodex Japan Fuarı'nda bu ülkeye ihracatı önemli ölçüde artıracak yeni iş bağlantıları kurduğu belirtildi.
İzmir
Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, 5-8 Mart 2024 tarihlerinde Tokyo'da düzenlenen Foodex Japan Fuarı'na milli katılım organizasyonuyla 51 Türk gıda firması katıldı.
Türk gıda ürünlerinin sergilendiği fuarda Michelin yıldızlı Türk şef Osman Serdaroğlu, Türk mutfağı sunumu yaptı.
Fuarla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin 100. yılı olması nedeniyle Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği ile birlikte 1 yıllık hazırlık sonrası Foodex Japan Fuarı'na katıldıklarını bildirdi.
Fuarda emeklerinin karşılığını aldıklarını, çok başarılı bağlantılar yaptıklarını vurgulayan Işık, şunları kaydetti:
"Bu yıl Foodex Fuarı'nda katılımcı sayımızı 39'dan 51'e çıkararak Türkiye standını yüzde 40 büyüttük. Ziyaretçilerden çok beğeni aldık. Stantlarımıza da ziyaretçi sayısını artırdık. Japonya pazarında bugünkü seviyeye 30 yılda geldik ama bundan sonraki süreçte daha hızlı büyüyeceğiz. Türk ürünlerini kabul etmiş bir pazar haline geldiler. Makarnadan çekirdeksiz kuru üzüme, balıktan zeytinyağına, meyve sebze mamullerinden susama geniş bir ürün grubunda ihracat yapıyoruz. Orta vadede 1 milyar dolarlık gıda ürünü ihraç edebilecek konuma geleceğiz."
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er de sektörlerinin tüm ürün gamlarında Japonların yoğun talebi ile karşılaştığını belirtti.
Japon tüketicisinin kalitenin yanında fiyata da duyarlı hale geldiğini, bunu Türkiye olarak fırsata çevirebileceklerini aktaran Er, "Bu ülkeye gıda ihracatının yüzde 10'unu zeytinyağı sektörümüz yapıyor. Japonya'ya zeytinyağı ihracatımız 2023 yılında yüzde 57'lik artışla 27 milyon dolara yükseldi. Önümüzdeki süreçte bu rakamı çok daha yukarı taşıyabilecek bağlantılar kurduk. Amacımız bu rakamı orta vadede 100 milyon dolara çıkarmak olacak." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, Türkiye'nin Japonya'ya gıda ihracatının 2024 yılının iki aylık döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 98 milyon dolara yükseldiği de belirtildi.
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