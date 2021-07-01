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Ekonomi

Getir, İspanyol hızlı market teslimat uygulaması BLOK'u satın aldı

Getir, Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren hızlı market teslimat uygulaması BLOK'un tamamını satın aldı.

Tolga Yanık   | 01.07.2021
Getir, İspanyol hızlı market teslimat uygulaması BLOK'u satın aldı

İstanbul

Getir'in açıklamasına göre, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, ilk kez bir şirket satın alımı gerçekleştirerek Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirdi.

Bu yıl içinde Londra, Amsterdam, Berlin ve Paris'te faaliyete geçen Getir, global genişleme hedefi doğrultusunda Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren BLOK'un tamamını satın aldı. BLOK'un Barselona, Madrid ve Milano'da sürmekte olan hizmeti artık "Getir" ismiyle devam edecek.

BLOK'un gerekli çalışmaları tamamlayıp faaliyete geçmeye hazır hale getirdiği Roma ve Lizbon operasyonları da Getir markası ile önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak. Böylelikle Getir, Avrupa'da hizmet verdiği ülke sayısını 7'ye çıkararak Türkiye ile birlikte toplam 8 ülkede faaliyet gösterecek.

"BLOK'un yereldeki başarısı sayesinde bölgedeki en iyi hizmeti veren şirket olacağımıza inancımız tam"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Getir Kurucusu Nazım Salur, öncüsü oldukları sektörün büyümesi ve güçlenmesi için yeni iş birliklerini değerlendirmeye gayret ettiklerini belirterek, "Sektöre giriş yaptıktan sonra kısa zamanda büyük başarılar elde eden, aynı zamanda kültürel uyumumuzun da tam olduğuna inandığımız BLOK uygulamasını bünyemize kattık. Londra, Amsterdam, Paris ve Berlin'den sonra şimdi de Barselona, Madrid ve Milano sokaklarını Getir moru ile renklendireceğiz. BLOK'un İspanya ve İtalya'daki yerel tecrübe ve bilgisi önem taşıyor. BLOK'un yereldeki başarısı sayesinde bölgedeki en iyi hizmeti veren şirket olacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Getir, geçen haftalarda tamamlanan dördüncü yatırım turunda aldığı 555 milyon dolarlık yeni yatırımla birlikte 7,5 milyar dolar değerlemeyi aşmıştı.

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